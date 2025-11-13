Guidonia, imprenditore regala una crociera ai dipendenti: "Obiettivi aziendali raggiunti"

I dipendenti hanno sottolineato l'attenzione dell'azienda al clima interno. Luca Ceccarelli, impiegato tecnico, ha raccontato al Messaggero: "Facciamo delle conviviali ma un viaggio così è la prima volta in trenta anni che lavoro in questa società". Stefano Bianchi ha ricordato i trascorsi professionali condivisi insieme al padre: "Abbiamo affrontato tante battaglie in giro per tutta l'Italia, oggi affrontiamo nuove sfide sempre più complesse". La giovane segretaria Ludovica ha espresso soddisfazione per l'ambiente trovato in azienda: "Ho ventuno anni, ho trovato subito un ambiente professionale, con ottimi colleghi". Tra gli operai, Angelo ha evidenziato la continuità del proprio percorso: "Trasferendomi in questa realtà ho avuto la certezza di aver scelto giusto". Federico ha rimarcato l'attenzione della ditta alla formazione: "Ho accresciuto la mia professionalità attraverso corsi di perfezionamento che l'azienda ogni anno ha messo in campo". Positivo anche il commento dei lavoratori più giovani, come Raffaello, che ha definito l'iniziativa "una bella sorpresa".