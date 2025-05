All'Università del Salento deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula: cancellata la parola "femminicidio"

In un'aula dell'Università del Salento, è stata deturpata una targa dedicata a Ilaria Sula, studentessa ventiduenne uccisa a Roma e per il cui delitto ha confessato l'ex fidanzato Mark Samson. Dal cartello, che dedica alla giovane un posto nella sala, è stata cancellata a penna la parola "femminicidio". A denunciare l'accaduto, in un post sui social, è stato il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'ateneo, che ha espresso "sconcerto e ferma disapprovazione" per quello che è accaduto nell'aula dello Studium 6.