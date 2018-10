Ilaria Cucchi: "Al Viminale solo quando Salvini mi chiederà scusa"

Prima le scuse del ministro dell'Interno e poi, e solo allora, Ilaria Cucchi potrà prendere in considerazione l'invito di Matteo Salvini al Viminale . "Il giorno in cui il ministro dell'Interno chiederà scusa a me, alla mia famiglia e a Stefano allora potrò pensare di andarci, prima di allora non credo proprio", ha detto la Cucchi il giorno dopo l'ammissione del pestaggio da parte di uno dei carabinieri a processo per la morte del fratello Stefano.

"Dico sempre che Stefano è morto perché era un ultimo, perché abbiamo una giustizia che ha due pesi e due misure, forte con i deboli e debole con i forti, e di ultimi ce ne sono tanti e nella nostra società sono destinati ad aumentare - ha spiegato Ilaria Cucchi - . Vero, Stefano non me lo riporterà indietro nessuno, se domani Stefano dovesse bussare alla mia porta e dirmi che c'è stato un errore e che è ancora vivo il mio dolore di questi nove anni non me lo toglie nessuno, la mia vita è cambiata per sempre".



"L'unica cosa che mi dà la forza di andare avanti è provare, tramite Stefano, a dar voce a tutti gli altri Stefano, tutti gli altri ultimi di cui non importa niente a nessuno, che muoiono e che subiscono soprusi quotidianamente nel disinteresse generale, di una società che è abituata a voltarsi dall'altra parte e che pensa sempre che le cose capitino sempre agli altri e mai a se stessi".



Le parole offensive di Salvini - Il ministro Salvini, dopo un post pubblicato in passato dalla sorella di Cucchi in cui si vedeva la foto di uno di militari indagati, disse che Ilaria Cucchi si sarebbe dovuta "vergognare". "Capisco il dolore di una sorella che ha perso il fratello, ma mi fa schifo", aveva detto ancora Salvini.



Ministro Lezzi: "Scuse Salvini? Attengono a lui, io chiedo scusa" - "Le scuse di Salvini? Attengono a Salvini. Io come membro del governo chiedo scusa per tutti questi anni di attesa. Quello che è successo alla famiglia Cucchi è atroce, questa terribile vicenda getta un'ombra terribile sul nostro Paese. Ringrazio Ilaria e la sua caparbietà e determinazione". Lo ha dichiarato il ministro per il Sud, Barbara Lezzi.