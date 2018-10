Cucchi, il pm: "Carabiniere imputato accusa due colleghi di pestaggio"

La denuncia di Tedesco - Davanti alla prima Corte d'Assise, Musarò ha rivelato che il 20 giugno Francesco Tedesco aveva presentato una denuncia in Procura sulla vicenda Cucchi, a seguito della quale tra luglio e ottobre è stato sentito tre volte dai magistrati. Il militare è a processo assieme ai colleghi Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale. Roberto Mandolini è invece accusato di calunnia e falso, Vincenzo Nicolardi di calunnia.



"Dissi basta, finitela, non vi permettete" - Tedesco ha poi riferito le parole che ha rivolto a Di Bernardo e D'Alessandro in occasione del pestaggio: "Dissi loro 'basta, che c... fate, non vi permettete". Le avrebbe pronunciate mentre uno "colpiva Cucchi con uno schiaffo violento in volto" e l'altro "gli dava un forte calcio con la punta del piede". E' quanto si legge nel verbale di interrogatorio datato 9 luglio 2018.



"Due l'hanno pestato, gli altri sapevano" - Durante gli interrogatori, ha spiegato ancora il pm, Tedesco ha chiamato in causa tutte le persone imputate nel processo: "Secondo quanto messo a verbale da Tedesco, Roberto Mandolini sapeva fin dall'inizio quanto accaduto. Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro furono gli autori del pestaggio su Cucchi e Vincenzo Nicolardi, quando testimoniò nel primo processo, mentì perché sapeva tutto e ne aveva parlato in precedenza con lui".



"Fu un'azione di pestaggio combinata" - "Fu un'azione combinata, Cucchi prima inizioòa perdere l'equilibrio per il calcio di D'Alessandro poi ci fu la violenta spinta di Di Bernardo che gli fece perdere l'equilibrio provocandone una violenta caduta sul bacino. Anche la successiva botta alla testa fu violenta, ricordo di avere sentito il rumore", ha proseguito Francesco Tedesco nella descrizione delle fasi del pestaggio ai danni di Cucchi, accusando i carabinieri D'Alessandro e Di Bernardo. "Spinsi Di Bernardo - ha aggiunto - ma D'Alessandro colpì con un calcio in faccia Cucchi mentre questi era sdraiato a terra".



La nota di servizio scomparsa - E' emerso inoltre il dettaglio di un'annotazione di servizio redatta dallo stesso Tedesco il giorno della morte di Cucchi e da lui inviata alla stazione Appia dei carabinieri. Il documento "assolutamente importante per la ricostruzione dei fatti è stato sottratto" e non ce n'è più traccia.



"Il maresciallo mi fece capire che dovevo stare zitto" - Tedesco nel corso dell'interrogatorio dei pm nell'ambito del processo bis sulla morte di Stefano Cucchi ha evidenziato che "quando dovevo essere sentito dal pm, il maresciallo Mandolini non mi minacciò esplicitamente ma aveva un modo di fare che non mi faceva stare sereno. Mentre ci recavamo a piazzale Clodio, io avevo capito che non potevo dire la verità e gli chiesi cosa avrei dovuto dire al pm anche perche' era la prima volta che venivo sentito personalmente da un pm e lui rispose: 'Tu gli devi dire che stava bene, quello che è successo, che stava bene, che non è successo niente....capisci a me, poi ci penso io, non ti preoccupare'".



"Avevo paura di ritorsioni, poi il muro si è rotto" -. "All'inizio avevo molta paura per la mia carriera, temevo ritorsioni e sono rimasto zitto per anni, però successivamente sono stato sospeso e mi sono reso conto che il muro si sta sgretolando e diversi colleghi hanno iniziato a dire la verità", ha spiegato il carabinieri.