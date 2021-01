"Il vaccino è una porcheria fatta con gli aborti": omelia shock di un parroco no-vax

dal-web

Il vento dei no-vax, di tanto in tanto, riceve inattesi (e insperati) "rinforzi". L'ultimo a soffiare sul fuoco è stato Don Francesco, parroco di Paduli (Benevento), il quale, durante la sua omelia, si è scagliato contro il vaccino, definendo addirittura una porcheria quella che rappresenta l'unica certezza nella lotta al Covid-19. "Pensate che questi che stanno inventando i vaccini lo fanno per il vostro bene? E pensate che dopo che vi hanno iniettato questa porcheria fatta anche con gli aborti non potete più morire?" ha detto Don Francesco mentre celebrava messa.