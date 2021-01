Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid

Ansa

Alcuni operatori sanitari hanno ricevuto per errore soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid Pfizer. E' accaduto all’ospedale di Rovereto. Come riporta L'Adige, però, non si sa chi dei medici e infermieri abbia ricevuto il medicinale e chi la fisiologica. Per questo, i sanitari dovranno sottoporsi a un test sierologico.