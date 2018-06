Il tribunale di Roma contro le anagrafi che riconoscono la genitorialità gay

La procura della Capitale ha attivato una procedura usata molto di rado ma che permette di portare davanti a un tribunale civile chi applica male una legge, facendo così un danno al pubblico interesse.



Come riferisce "Il Messaggero" i pm romani impugneranno in particolare la trascrizione omogenitoriale che due coppie (una composta da due uomini, una da due mamme) - hanno ottenuto nei rispettivi comuni.



I loro figli sono nati all'estero e le anagrafi hanno recepito gli atti di nascita nei quali vengono indicati come genitori in totale di cinque bambini.



La disomogenità di trattatamento della questione ha attirato l'attenzione anche della Cassazione: i giudici supremi si stanno occupando di una trascrizione avvenuta a Trento di una coppia di due papà che erano andati in Ontario per avere un figlio. La loro decisione arriverà in autunno.