24 giugno 2018 11:02 Australia, polemica per bacio fra due rugbiste | La nazionale: "Benvenuti nel 2018" Karina Brown e Vanella Foliaki hanno una relazione dal 2014, ma sono sempre state rivali sul campo. Sui social lʼaccusa era di strumentalizzazione politica di un match sportivo

"Benvenuti nel 2018, non vediamo l’ora che ci raggiungiate anche voi!". E’ la risposta alle critiche ricevute dalla National Rugby League australiana, per aver postato su Facebook la foto di due giocatrici che a fine partita si scambiavano un bacio. Karina Brown e Vanessa Foliaki shanno una relazione da 4 anni e venerdi 22 giugno appartenevano alle due squadre rivali, rispettivamente Queensland e New South Wales, che si sono affrontate in un match del campionato interno Women’s State of Origins.

Una normale relazioneLa storia d’amore fra Brown e Foliaki è iniziata nel 2014. Si sono conosciute quando sono state scelte entrambe per far parte della nazionale australiana di rugby. Ma per quanto riguarda i campionati interni, hanno sempre giocato in squadre differenti e più di una volta si sono scontrate sul campo da gioco. Alla fine di ogni incontro, si salutano con un abbraccio o un bacio. E questo è tutto quello che c’è da sapere, perché la loro è una relazione normale, come ce ne sono tante.

Le critiche da FacebookNon la pensavano in questo modo molti utenti social, che sono rimasti scandalizzati di fronte a una manifestazione pubblica dell’amore fra due donne. Commenti, insulti, critiche. C’è chi lo ha definito "un brutto film", chi si è lamentato perché si strumentalizzava la partita per scopi politici. Ma la lega australiana ha ribattuto: "Se possiamo postare una foto di Cooper Cronk (un rugbista, ndr)e sua moglie Tara mentre si baciano, allora possiamo condividere anche un’immagine di Karina Brown e Ness Foliaki mentre fanno la stessa cosa".