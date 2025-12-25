Il Papa nell'omelia: "L'umanità provata grida, dalle tende di Gaza ai giovani al fronte"

La prima messa di Natale di Papa Leone XIV
Le parole del Pontefice: "Popolazioni inermi contro roboanti menzogne di chi pianifica morte"
"Cari fratelli e sorelle, poiché il Verbo si fece carne, ora la carne parla, grida il desiderio divino di incontrarci. Il Verbo ha stabilito fra noi la sua fragile tenda. E come non pensare alle tende di Gaza, da settimane esposte alle piogge, al vento e al freddo, e a quelle di tanti altri profughi e rifugiati in ogni continente, o ai ripari di fortuna di migliaia di persone senza dimora, dentro le nostre città?". Così Papa Leone XIV nell'omelia della Messa del giorno di Natale.
"Tanti fratelli e sorelle non hanno parola spogliati della loro dignità e ridotti al silenzio - ha dichiarato il Papa nella messa di Natale - La carne umana chiede cura invoca accoglienza e riconoscimento, cerca mani capaci di tenerezza e menti disposte all'attenzione" e citando papa Francesco aggiunto: "Gesù vuole che tocchiamo la miseria umana, che tocchiamo la carne sofferente degli altri".
"Il Vangelo non nasconde la resistenza delle tenebre alla luce, descrive il cammino della Parola di Dio come una strada impervia, disseminata di ostacoli. Fino a oggi gli autentici messaggeri di pace seguono il Verbo su questa via, che infine raggiunge i cuori: cuori inquieti, che spesso desiderano proprio ciò a cui resistono. Così il Natale rimotiva una Chiesa missionaria, sospingendola sui sentieri che la Parola di Dio le ha tracciato" ha continuato il Pontefice nella messa di Natale in San Pietro.
"Non serviamo una parola prepotente, ne risuonano già dappertutto - ha proseguito - ma una presenza che suscita il bene, ne conosce l'efficacia, non se ne arroga il monopolio. Ecco la strada della missione: una strada verso l'altro. In Dio ogni parola è parola rivolta, è un invito alla conversazione, parola mai uguale a sé stessa - ha spiegato ancora -. È il rinnovamento che il Concilio Vaticano II ha promosso e che vedremo fiorire solo camminando insieme all'intera umanità, mai separandocene. Mondano è il contrario: avere per centro sé stessi. Il movimento dell'Incarnazione è un dinamismo di conversazione. Ci sarà pace quando i nostri monologhi si interromperanno e, fecondati dall'ascolto, cadremo in ginocchio davanti alla nuda carne altrui".