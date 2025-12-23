Esplosione a Mosca, assassinato il generale Sarvarov | Il Cremlino: "Sospetti su Kiev" | Zelensky: "Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.399. Un generale russo è stato ucciso dopo che un ordigno è esploso sotto la sua auto nella zona sud di Mosca. Si tratta del tenente generale Fanil Sarvarov, 56enne capo della Direzione addestramento operativo dello Stato maggiore delle forze armate russe. Le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Intanto è arrivato il via libera del Consiglio Ue al rinnovo semestrale delle sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato la riapertura al dialogo tra Putin e Macron. "Va certamente bene riaprire un canale di comunicazione, ma il canale deve essere europeo: non può essere solo di un Paese. La cosa rilevante è che Putin torni a parlare con l'Europa". L'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medioriente, Steve Witkoff, ha dichiarato su X che la Russia "rimane pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina" e "apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto". Zelensky: "Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale".