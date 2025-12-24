Logo Tgcom24
VATICANO

Vaticano, in 11mila alla Messa della Notte di Natale

Leone XIV celebra la sua prima messa della Notte di Natale. Con lui quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti

24 Dic 2025 - 22:37
I fedeli

Sono circa 11mila i presenti in Vaticano per la Messa della Notte di Natale. "Questa sera - fa sapere la sala stampa della Santa Sede - seguono la Santa Messa nella Notte di Natale circa 6.000 fedeli nella Basilica di San Pietro, a cui si aggiungono i circa 5000 presenti all'esterno, sulla piazza".

La prima messa di Natale di Papa Leone XIV

Prima della celebrazione   Il Papa a sorpresa sotto la pioggia era uscito in piazza San Pietro per salutare i presenti prima di celebrare la messa della Notte di Natale. "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia! Tanti auguri a tutti!" ha detto.