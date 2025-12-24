Vaticano, in 11mila alla Messa della Notte di Natale

La prima messa di Natale di Papa Leone XIV
Leone XIV celebra la sua prima messa della Notte di Natale. Con lui quasi 250 tra cardinali, vescovi e sacerdoti
Papa Leone XIV © Afp
Sono circa 11mila i presenti in Vaticano per la Messa della Notte di Natale. "Questa sera - fa sapere la sala stampa della Santa Sede - seguono la Santa Messa nella Notte di Natale circa 6.000 fedeli nella Basilica di San Pietro, a cui si aggiungono i circa 5000 presenti all'esterno, sulla piazza".
Prima della celebrazione Il Papa a sorpresa sotto la pioggia era uscito in piazza San Pietro per salutare i presenti prima di celebrare la messa della Notte di Natale. "Grazie per esseri venuti anche con la pioggia! Tanti auguri a tutti!" ha detto.