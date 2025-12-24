Il cardinale Pizzaballa verso Betlemme: "Vogliamo un Natale di luce"

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, massimo esponente della Chiesa cattolica in Terra Santa, ha dato il via alle celebrazioni natalizie durante la tradizionale processione da Gerusalemme a Betlemme, invocando "un Natale pieno di luce". Arrivando in Piazza della Mangiatoia, Pizzaballa ha detto di essere venuto portando i saluti della piccola comunità cristiana di Gaza, dove domenica aveva celebrato una messa prenatalizia. Ma tra la devastazione, ha visto anche un desiderio di vita e di ricostruzione. "Noi, tutti insieme, decidiamo di essere la luce, e la luce di Betlemme è la luce del mondo", ha detto a migliaia di persone, cristiane e musulmane, radunate in piazza.