Natale: i presepi speciali da visitare in tutta Italia

PRESEPE VIVENTE NEI SASSI, Matera - L'intera città dei Sassi, è di per sé un presepe. Le grotte e gli anfratti, le rocce e la storia rendono unico il luogo e magica la Natività che viene rappresentata qui. Il tema del 2025 è "Il Presepe d'Italia: e pace sia!". In questa quindicesima edizione l'intero percorso di 4 km, dal centro storico attraversando il sasso Barisano e il sasso Caveoso, è tracciato da segnali e stelle luminose che conducono alla grotta della Natività, allestita sul sagrato rupestre di Santa Maria de Idris, e al piazzale al lato della chiesa. I visitatori possono affiancarsi agli oltre 200 tra attori e figuranti e prendere parte attiva alla sacra rappresentazione.