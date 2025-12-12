Dieci borghi d’Italia da visitare a Natale

© Istockphoto | Vipiteno, Bolzano
© Istockphoto | Vipiteno, Bolzano
Scenari che sembrano una cartolina natalizia, tra luci e magiche atmosfere
© Istockphoto | Vipiteno, Bolzano
© Istockphoto | Vipiteno, Bolzano
In Italia ce ne sono moltissimi: sono i borghi presepe, piccoli villaggi dall'atmosfera suggestiva, in cui lo spirito natalizio riempie l'aria e riveste strade, vicoli e piazzette. Questi piccoli centri si trovano un po' ovunque, tra le montagne innevate, ma anche sulle colline e persino in riva al mare. Ne abbiamo scelti dieci, uno più bello dell’altro e, soprattutto, accessibili per una gita domenicale all’insegna della magia del Natale.
VIPITENO, Bolzano - Nel cuore delle Alpi, a pochi chilometri dal confine tra Italia e Austria, il borgo ospita uno dei mercatini natalizi più rinomati dell'Alto Adige. Le luci, i colori e i profumi del Natale riempiono le strade: basta una passeggiata tra le casette di legno, colme di prodotti di artigianato artistico tra le decorazioni e le musiche natalizie, per trovarsi immerse nello spirito della festa. E se poi dal cielo arriva una spolverata di neve, la magia è ancora più grande.
GRAZZANO VISCONTI, Piacenza – A Natale le atmosfere del borgo sono animate da una festa molto frequentata dai turisti, con un ricco mercatino di Natale, la Casa di Babbo Natale e tutto quello che può piacere ai visitatori. Quando però la folla si ritira e torna la quiete, il silenzio e lo spirito del Natale riempiono di suggestione le strade medievali e le piazzette, regalando un fascino straordinario.
PORTOFINO, Genova - Portofino, il piccolo borgo marinaro della Riviera del Levante ligure, si trasforma in una grande cartolina natalizia grazie alle luci caleidoscopiche che colorano la piazzetta e le case del porticciolo. Un bellissimo spettacolo da ammirare passeggiando sui moli, particolarmente suggestivo se ammirato dal mare.
GRADARA, Pesaro e Urbino - Sotto Natale i vicoli del villaggio, raccolto intorno al castello, sono ornati di luci e addobbi suggestivi. Una passeggiata lungo le stradine del borgo fortificato, tra vicoli e minuscole piazzette fino ad arrivare al castello, è un vero tuffo nella magia della feste, mentre lo spirito di Paolo e Francesca, gli amanti di cui parla Dante Alighieri, aleggia in modo palpabile.
SORANO, Grosseto - È un’antica città etrusca, le cui case si stringono intorno a una rocca, abbarbicata a uno sperone di roccia tufacea. Abbracciata da una solida cerchia di mura, nel corso del Medioevo fu attaccata più volte dai Senesi, i quali però non riuscirono mai a conquistarla: la città alla fine entrò a far parte del Granducato di Toscana. Le sue casette antichissime le conferiscono un’atmosfera speciale che nelle notti di dicembre diventa magica.
PITIGLIANO, Grosseto - Circondato da boschi e dalle incantevoli colline toscane, l'antico borgo di Pitigliano è edificato su ripide rocce, raccolto intorno alla poderosa fortezza. Le strade, i vicoli e le piazze del centro storico sono addobbati con luci soffuse e decorazioni che esaltano l'architettura in tufo del paese, rendendo l'ambiente fiabesco.
CIVITA DI BAGNOREGIO, Viterbo - Un borgo incantevole, situato tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere. È edificato su un terreno franoso alla sommità di uno sperone di roccia circondato da calanchi, e quindi semi-abbandonato. Vi si accede solo a piedi, percorrendo una lunga passerella a gradini, immersi in un panorama strepitoso. Il paese., visto dal basso e durante la passeggiata di avvicinamento, è di bellezza davvero mozzafiato, che grazie a una sapiente illuminazione notturna, diventa ancora più suggestivo al calar del sole.
LOCOROTONDO, Bari – Locorotondo, una delle celebri “Città Bianche” della Puglia, nel periodo natalizio si veste di luminarie e di addobbi incantevoli che colorano il centro storico, insieme a un suggestivo albero di Natale. Ogni strada si trasforma in una cartolina natalizia, in cui il bianco a calce delle case fa contrasto con le splendide decorazioni che vestono a festa gli angoli più suggestivi del paese.
MATERA - Il panorama dei Sassi che si illuminano progressivamente al calar della sera è uno spettacolo che nel periodo delle Feste diventa ancora più suggestivo, grazie all'illuminazione natalizia. Le piccole case bianche, scavate nel tufo, un tempo considerate “vergogna d'Italia” per le condizioni di vita a cui erano costretti gli abitanti, oggi sono state restaurate e trasformate in gioielli di design. L'intera città assomiglia a un presepe e dal 1993 fa parte dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. L'importante è visitarla senza fretta: i Sassi vanno ammirati con tranquillità, lasciando che ci trasmettano la loro suggestione.
ERICE, Trapani - Con le sue stradine strette e acciottolate, i suoi archi medievali, le chiese antiche e la vista mozzafiato sul mare e sulle campagne circostanti, Erice sembra davvero l'ambientazione di un grande presepe. Le illuminazioni natalizie amplificano ulteriormente l'effetto, trasformando ogni angolo in una cartolina pittoresca. In più, il villaggio ospita la manifestazione "EricèNatale - Il Borgo dei Presepi", con oltre 100 natività artistiche di diverse fatture, dimensioni e materiali, in esposizione fino ai primi giorni di gennaio.