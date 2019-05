Il papà della piccola Noemi scrive a "Pomeriggio Cinque": "Non abbiamo bisogno di soldi"

"Volevo fare una precisazione. Ci ha scritto, tramite il suo avvocato, il papà della piccola Noemi. Ci specifica che lui e la sua famiglia non hanno bisogno di soldi per curare la bambina". Lo ha detto Barbara d’Urso in diretta a “Pomeriggio Cinque”, nel corso di una puntata in cui si è discusso del caso della piccola rimasta ferita nella sparatoria avvenuta a Napoli.



La bimba sta meglio e respira da sola, ma è ancora ricoverata all'ospedale Santobono. Alla fine della trasmissione, una sorpresa: “Il papà mi fa sapere che appena starà meglio verrà qui in studio”, annuncia la conduttrice.