Sparatoria Napoli, Noemi migliora: inizia la riabilitazione

Il quadro clinico della piccola Noemi , ferita in una sparatoria in piazza Nazionale a Napoli il 3 maggio, è stabile e in miglioramento . La bambina continua a essere sedata e respira in autonomia con supporto di ossigeno. Lo riferisce l' ospedale Santobono , dove la bimba è ricoverata, precisando che sabato i fisioterapisti hanno avviato il programma di riabilitazione . La prognosi rimane riservata, il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore.

Forze dell'ordine e operatori sanitari "hanno lavorato con lucidità e professionalità per salvare la piccola Noemi", ha sottolineato il ministro della Salute, Giulia Grillo. "Non è mai facile affrontare casi di arma da fuoco, specialmente se parliamo di pazienti così giovani e fragili. Abbiamo abbracciato la sua famiglia e stretto le mani ai bravi professionisti che le hanno salvato la vita. Complimenti di cuore a tutti, Noemi è stata accolta e curata con amore e io non vedo l'ora che possa tornare a casa dalla sua famiglia e dalle sue amate bambole".



Intanto in tutte le messe della Diocesi di Napoli si è pregato per Noemi. "Per la piccola - recita la preghiera dei fedeli letta nelle chiese - vittima innocente del crudele atto criminale di alcuni giorni fa e per la sua famiglia. Il Signore custodisca questa bambina, le assicuri una vita serena, dia ai suoi genitori la consolazione dello Spirito e la forza di non lasciarsi rubare la fiducia nel prossimo e nel mondo".