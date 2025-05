Il padre della ragazza morta sul catamarano: "Anna non doveva trovarsi lì"

Il padre, portuale ed ex sommozzatore, le aveva trasmesso fin da piccola l’amore per il mare e anche il senso del pericolo. "Le ho insegnato tutto, a calcolare i rischi, a non esporsi inutilmente. Non avrebbe mai fatto quella manovra se le fosse stato detto che era rischiosa".



La Capitaneria di Porto, spiega, è al lavoro per fare chiarezza: "Sono stati molto umani con me. Quando mi hanno chiamato, era come avere mio padre al telefono. Ma ora voglio la verità. Mia figlia era una nuotatrice esperta, una ragazza preparata. Non si può morire così".



Dalla scuola confermano che il lavoro svolto da Anna non faceva parte di un progetto di stage. Il dirigente scolastico Michele Lamonica la ricorda come una studentessa brillante, affidabile, sempre pronta ad aiutare i compagni più piccoli. "Non era avventata, anzi: era una ragazza responsabile e piena di entusiasmo".



Anna viveva con la famiglia a Malcontenta, nella terraferma veneziana, in una casa gialla immersa nel verde. Tutti in paese la conoscevano: una ragazza solare, impegnata nel volontariato, attiva in parrocchia, presente alla sagra del Redentore e ai centri estivi. "Era una forza della natura", dicono i volontari. "Si prendeva cura dei bambini più piccoli, li accompagnava in montagna, in spiaggia. Sempre sorridente, con un cuore grande".