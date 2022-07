Il ghiacciaio dell'Adamello si scioglie a velocità record: il video dall'elicottero

L'Adamello è una montagna da 3.554 metri tra le province di Trento e Brescia. Proprio qui si trova il ghiacciaio più ampio del nostro Paese, che però è messo a dura prova dal caldo record di questi giorni.

Il video dello scioglimento del ghiacciaio, diventato virale, è stato realizzato dalla società Elimast Helicopter Service.

Cristian Ferrari

Società degli alpinisti tridentini

, presidente della Commissione glaciologica della, invita alla cautela: “Se non viene mostrata la cascata alla mattina, il giorno prima o l'anno prima, come si può dire che è tanta o poca? Ragionevolmente è tanta, in questo periodo sta facendo molto caldo e non ci sono precipitazioni".

Tuttavia la situazione è seria. Da un confronto con il 2021, aggiunge Ferrari, si vede che “a luglio di quest'anno il ghiacciaio è totalmente senza neve, mentre a luglio 2021 era pieno di neve”. A colpire è anche un altro dato: negli ultimi anni il ghiacciaio dell’Adamello Mandrone si è ritirato di diversi metri. Secondo le misurazioni degli alpinisti tridentini, la parte frontale dell'Adamello

arretra di circa 10-15 metri ogni anno