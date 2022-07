Marmolada, il Soccorso alpino: "Si rischiano nuovi crolli"

Sul versante della Marmolada dove si è staccato un blocco di ghiaccio "non sono esclusi ulteriori crolli" a causa delle alte temperature.

L'avvertimento è del portavoce nazionale del Soccorso alpino, Walter Milan, che spiega: "L'operazione di soccorso è molto complicata, l'attività principale viene svolta dai droni che stanno scandagliando ogni metro della valanga". Per il rischio crolli, aggiunge, "stiamo lavorando con meno forze possibili sul terreno per non mettere a rischio i soccorritori".