"Ho sposato un nazista", la storia di Hilde Keller: "Mi diceva di frequentare solo la razza ariana"

E sulla vita che conduceva accanto al marito neonazista confida: "Una vita di pura devozione totale all'ideale, ogni cosa che io facevo era per glorificare questa idea utopica che avevo del terzo Reich. Ero convinta di fare la cosa giusta ma in realtà stavo abnegando a me stessa, ero succube di una relazione tossica e malvagia. In me ricorreva il sogno idilliaco di un mondo di contadini guerrieri con i bambini felici che ballano sulle canzoncine folkloristiche, era diventata una sorta di ideale che mi permetteva di sopportare una situazione di grande violenza. Mio marito mi trattava come una schiava reclusa, mi aveva sequestrato il telefono e mi lasciava frequentare solo la razza ariana, neanche la mia famiglia era degna di me".