Incendio a Grosseto, stop ai treni ed evacuato un albergo | Roma, fiamme al "Serpentone" di Corviale: diversi intossicati

A Grosseto le operazioni di spegnimento hanno avuto successo dopo diverse ore. Sul luogo sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco e di volontari. La colonna di fumo era visibile anche a chilometri di distanza e le fiamme si sono avvicinate anche ad alcune abitazioni.



L'incendio, che è divampato vicino ai binari, tra il capoluogo maremmano e la stazione di Alberese della linea Tirrenica per Roma, ha dunque comportato la sospensione della circolazione ferroviaria sulla tratta Roma - Pisa. L'albergo e alcune abitazioni erano minacciati dalle fiamme, fanno sapere i vigili del fuoco, da qui l'evacuazione.