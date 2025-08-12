A1 ancora chiusa tra Orte e Roma per l'incendio dell'autocisterna Gpl: traffico in tilt

La chiusura del tratto dell’A1 tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord, in direzione Capitale, sta causando disagi anche lungo la parte umbra dell’autostrada del Sole. Secondo Autostrade per l’Italia, in direzione sud si è formata una coda di circa 15 chilometri tra Orvieto e Orte. La Polizia stradale di Orvieto ha reso noto che il completamento delle operazioni di trasbordo del Gpl residuo dall’autocisterna è previsto per la tarda mattinata, con una possibile riapertura del tratto nelle prime ore del pomeriggio. Gli agenti raccomandano di utilizzare percorsi alternativi per muoversi verso sud, con possibilità di rientrare in A1 dopo Fiano Romano. Sulle altre principali arterie dell’Umbria, invece, la circolazione risulta regolare.