Cronaca
A1 ancora chiusa tra Orte e Roma per l'incendio dell'autocisterna Gpl: traffico in tilt

12 Ago 2025 - 09:21
© Ansa

L'autostrada A1 Milano-Napoli resta interrotta in un lungo tratto dopo l'incendio di un'autocisterna carica di Gpl, divampato ieri a causa del surriscaldamento dei freni. La chiusura riguarda circa 40 chilometri di carreggiata tra Orte e Roma. Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco stanno procedendo allo smaltimento in sicurezza del carico. Durante la notte è stato completato il travaso del gas in un'altra cisterna; il prodotto residuo viene ora bruciato in modo controllato. Disagi anche su altri collegamenti: chiusa la Diramazione di Roma nord tra Fiano Romano e il bivio per l'A1 in direzione sud. La situazione del traffico resta critica, con una coda di circa 15 chilometri registrata tra Orte e Orvieto.

Lunga coda anche su tratto umbro A1

 La chiusura del tratto dell’A1 tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord, in direzione Capitale, sta causando disagi anche lungo la parte umbra dell’autostrada del Sole. Secondo Autostrade per l’Italia, in direzione sud si è formata una coda di circa 15 chilometri tra Orvieto e Orte. La Polizia stradale di Orvieto ha reso noto che il completamento delle operazioni di trasbordo del Gpl residuo dall’autocisterna è previsto per la tarda mattinata, con una possibile riapertura del tratto nelle prime ore del pomeriggio. Gli agenti raccomandano di utilizzare percorsi alternativi per muoversi verso sud, con possibilità di rientrare in A1 dopo Fiano Romano. Sulle altre principali arterie dell’Umbria, invece, la circolazione risulta regolare.

