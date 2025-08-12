Logo Tgcom24
allerta roghi

Incendio sull'isola canadese di Terranova, in 13mila pronti a evacuare

12 Ago 2025 - 18:12
© Afp

Oltre 13mila persone che vivono alla periferia di St. John's, nella isola canadese di Terranova, sono state invitate a prepararsi a evacuare a causa di un incendio boschivo che si sta diffondendo nei pressi della città più grande della provincia. Il primo ministro John Hogan ha emesso un'allerta di evacuazione precauzionale per alcune zone di due città a sud-ovest di St. John's: Paradise e Conception Bay South. Ai residenti è stato chiesto di preparare kit di emergenza di base che consentano loro di allontanarsi dalle proprie case per almeno 72 ore. 

incendio

