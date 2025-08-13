Incendio a Villasimius, ricostruito il chiosco di Punta Molentis grazie a una raccolta fondi e all'impegno di volontari

A circa due settimane dal devastante incendio che ha colpito Punta Molentis, a Villasimius, il chiosco della spiaggia, andato completamente distrutto nel rogo, è stato ricostruito. L'associazione Sardegna Futura - MBN, che riunisce oltre 60 imprenditori impegnati nella valorizzazione dell'isola, ha dato vita a una vera e propria task force che nel giro di cinque giorni ha ricostruito la struttura. Sardegna Futura ha organizzato una serata benefica e avviato una raccolta fondi online tramite la piattaforma Gofundme. Le donazioni raccolte hanno permesso l'acquisto immediato dei materiali per la ricostruzione. Fondamentale anche il supporto tecnico di un socio di Sardegna Futura, titolare di un'impresa edile, che ha messo a disposizione mezzi e macchinari. Il resto lo hanno fatto i volontari dell'associazione, che in meno di una settimana hanno riportato in vita il chiosco, ora pronto ad accogliere i turisti per la seconda parte della stagione.