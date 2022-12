Grilli a tavola, gli allevatori d'insetti: "Trasformiamo grilli essiccati in farina"

Tra i nuovi alimenti del futuro ci sarebbero gli insetti, in particolare i grilli. A parlarne a "Dritto e Rovescio" è José Francesco Cianni, amministratore delegato della Nutrinsect, un azienda in provincia di Macerata che oltre ad allevare gli insetti li trasforma in commestibili. "Alleviamo grilli per tutti i settori dell'alimentazione. Appena nati li poniamo in dei contenitori per trenta giorni. Da adulti vengono raccolti, abbattuti e lasciati essiccare per poi essere trasformati in farina”.

"Per fare 200 kg di carne di bovino all'anno serve un ettaro di terra mentre per fare 200kg di farina di grilli né occorrono soltanto due metri cubi. - spiega l'amministratore delegato della Nutrinsect - Le proteine nel bovino vanno dal 22 al 26% mentre per la farina di grillo salgono da 60 al 65%. Benefici ma anche risparmio, se si pensa che per fare 1kg di carne occorrono 15.000 litri di acqua mentre per fare 1kg di farina di grilli solo 5 litri di acqua".