Green pass, Liguori: "Dobbiamo difendere anche la libertà di quelli che non si vaccinano"

"Dobbiamo difendere la libertà anche di quelli che non si vaccinano, la libertà di chi non segue la strada maestra". Così il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, a "Stasera Italia" commenta la questione Green pass: "È come in una classe - dice - l'insegnante spiega, i migliori studiano e vanno avanti, ma alla fine dell'anno bisogna portare anche quelli che non capiscono subito, quelli che non capiscono mai e anche quelli che non vogliono studiare".

Per Liguori: "La Lega ha voluto questo governo, con l'acqua alla gola come tutti gli altri - ha spiegato - il governo fa un decreto che è in vigore subito, ma poi lo vota il Parlamento. E questo Borghi lo sa, quando dice che non è stato sentito il Parlamento prima di fare il decreto ci sta imbrogliando. Allora a tutti noi che facciamo televisione dico: non possiamo continuare con questa narrazione fasulla".