Covid, Fedriga: "Dissenso è legittimo ma non sarei sceso in piazza"

"La fiaccolata dei No pass? No, non è la mia piazza". A dirlo è Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, esponente dell'anima moderata della Lega. "La libertà di manifestare e di esprimere dissenso è sacra - ha detto -, ma credo sia importante non alimentare contrapposizioni forti sulla pandemia, non ideologizzarla né politicizzarla".