Green pass, Lamorgese: "Tutele specifiche per chi è esposto a minacce"

Il Viminale intende "individuare specifiche misure finalizzate a rafforzare la tutela dagli attacchi mossi sulla Rete non solo nei confronti dei giornalisti ma di tutte le categorie più esposte a episodi di odio in questa delicata fase storica caratterizzata dalla pandemia". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a proposito delle minacce rivolte dai No Green pass ad alcuni esponenti politici e giornalisti.