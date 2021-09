No Vax, polizia Postale lavora per identificare illeciti su Telegram

web

La polizia Postale sta monitorando in queste ore i canali Telegram legati in particolare ad ambienti dei "No Vax", per vigilare contro la diffusione illegale di contatti privati di persone finite nel mirino di alcuni gruppi, oltre a identificare i responsabili di minacce ed eventuali episodi che possano profilare il reato di istigazione a delinquere.