Il Green pass sarà obbligatorio dal primo settembre per i trasporti a lunga percorrenza . E' quanto prevede la bozza del nuovo dl sulla certificazione verde, che il Consiglio dei ministri sta per varare. Senza il documento sanitario non si potrà salire su navi e traghetti interregionali, con l'esclusione dello Stretto di Messina, e neanche sui treni Intercity e Alta Velocità, come anche sugli autobus che collegano più di due Regioni.

Scuola in presenza, stop solo in casi eccezionali Nella bozza del dl si legge inoltre che, "nell'anno 2021-2022 per assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva degli studenti, tutte le lezioni si svolgono in presenza". Il testo stabilisce l'obbligo di mascherina (tranne sotto i 6 anni). Regioni e Comuni potranno chiudere istituti e fare lezioni in Dad solo come "deroga" per "specifiche aree del territorio o singoli istituti", "esclusivamente in zona rossa o arancione" o per casi "eccezionali" di focolai o rischio "particolarmente elevato".

A prof senza Green pass stop stipendio dopo 5 giorni di assenza Tutto il personale della scuola e dell'università, "al fine di garantire la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale d'istruzione", dovrà avere ed esibire il Green pass. "Il mancato rispetto delle disposizioni è considerata assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Confermato obbligo Green pass per studenti universitari Nel Consiglio dei ministri è stato confermato l'obbligo di Green pass per gli studenti universitari. Il punto era rimasto in sospeso fino all'ultimo.

Test rapidi a 8 euro per ragazzi 12-18 anni Intanto, secondo quanto stabilito dal protocollo d'intesa predisposto dal Commissario per l'emergenza Francesco Figliulo d'intesa con il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, sarà possibile effettuare tamponi rapidi in farmacia ad 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli altri italiani.