"La scuola - ha ricordato il ministro della Salute, Roberto Speranza - è un fattore fondamentale della società: l'obiettivo è di riaprire in sicurezza e presenza. C'è una differenza radicale rispetto al passato, tutti gli studi del mondo sono concordi nel dire che i vaccini sono efficaci e sicuri, l'appello del governo è di continuare su questa strada per aprire una stagione davvero diversa".

Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha sottolineato che "si potrà derogare alle lezioni in presenza solo in casi eccezionali e "in ogni caso solo sul caso specifico, non più sull'intero territorio regionale".

"Quasi 2 miliardi per la riapertura delle scuole a settembre"

"Questo provvedimento - ha proseguito Bianchi - è stato accompagnato da una lunga azione del ministero, avviata fin da maggio. Investiamo quasi 2 miliardi per la riapertura". Nell'articolo 1 del dl si sottolinea "con solennità", il ritorno in presenza "per assicurare il ritorno a scuola come comunità". Al punto 2 si danno le regole di sicurezza: sono quelle che ci ha dato il Cts: è fatto obbligo di usare le mascherine, tranne da parte dei bambini di meno dei 6 anni e per lo svolgimento di attività sportive. E' raccomandato il rispetto di distanza di 1 metro laddove sia possibile.