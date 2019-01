Nella puntata di venerdì 25 gennaio "Quarto Grado", in onda su Rete 4, ha ripercorso il caso di Stefania Crotti - la donna uccisa a Gorlago da Chiara Alessandri, ex amante del marito - e ha mostrato in esclusiva le immagini prese dalla telecamera di sorveglianza dell'autolavaggio dove Chiara si è recata per cancellare ogni prova del suo delitto, poco dopo le 16:30 di venerdì.



La donna è evidentemente nervosa, si muove in continuazione, parla al cellulare ma ancora non è chiaro chi fosse l'interlocutore e monitora costantemente dei ragazzi che si stanno occupando di pulire la macchina. "Controllava in continuazione" racconta uno di loro ai microfoni dell'inviato. Il tutto dura all'incirca un'ora e l'attenzione di Chiara si concentra in particolar modo sul bagagliaio: proprio lì, infatti, nonostante la pulizia meticolosa, gli inquirenti troveranno delle tracce di sangue, la prova più pesante a suo carico.