Delitto Gorlago, nuovi dettagli: "La vittima potrebbe essere stata arsa viva"

Per il delitto della donna in carcere c'è Chiara Alessandri: la 43enne ha confessato di aver colpito la vittima nel suo garage e di aver portato il cadavere in auto fino a Erbusco, ma non ha mai ammesso di averle dato fuoco. Una versione che non convince molto gli inquirenti. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo stanno analizzando le immagini dei distributori di benzina posti lungo il tragitto che ha percorso la presunta assassina con la sua auto per capire se si sia fermata a comprare il carburante che avrebbe poi utilizzato per dar fuoco al corpo. I risultati definitivi dovrebbero arrivare all’inizio della prossima settimana. Prima di tutto bisogna verificare se nei tessuti dei polmoni della vittima siano state trovate tracce di fumo e quindi appurare che sia deceduta in seguito al rogo.