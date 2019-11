Gomme invernali o catene a bordo: dal 15 novembre scatta l'obbligo

Con l'approssimarsi della stagione invernale torna in vigore, su molte strade italiane, l'obbligo per tutti i veicoli di circolare con gomme invernali installati o con le catene da neve a bordo. La misura resterà in vigore dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020. Per quanto riguarda i Comuni, toccherà ai sindaci decidere se estendere l'obbligo alle strade cittadine.