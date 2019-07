Vacanze Sicure 16 luglio 2019 07:40 Pneumatici, il 50% viaggia senza il giusto gonfiaggio Gomme lisce nel 9% dei casi monitorati dalla Polstrada

Si fa presto a dire sicurezza stradale se poi, in primis, sono gli automobilisti a sottovalutare i rischi di un veicolo non perfettamente a norma. Grazie alla campagna “Vacanze Sicure”, da 16 anni portata avanti da Assogomma e Federpneus ‒ ovvero i produttori e i distributori di pneumatici ‒ si cerca di sensibilizzare gli automobilisti sul tema del corretto uso degli pneumatici.

Vacanze… poco sicure senza le gomme giuste Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 2 di 19 Ufficio stampa 3 di 19 Ufficio stampa 4 di 19 Ufficio stampa 5 di 19 Ufficio stampa 6 di 19 Ufficio stampa 7 di 19 Ufficio stampa 8 di 19 Ufficio stampa 9 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Fondamentale il contributo della Polizia Stradale, che ha eseguito 10.523 controlli tra maggio e giugno in 7 regioni italiane: Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Valle D’Aosta. Ogni anno la campagna sceglie regioni diverse e mette a confronto i dati raccolti, grazie allʼelaborazione del Politecnico di Torino. Ebbene i risultati sono per un certo verso sconfortanti, perché il 9% delle automobili fermate aveva gomme lisce! No usurate, inadatte (tipo invernali anziché estive), miste per marca e modello, e quindi sanzionabili, ma proprio lisce! E in alcune province il dato sale fino al 20 percento.

Qualche nota positiva risuona, tipo in Lazio, dove le auto con pneumatici non a norma sono diminuite in un anno dal 16,14% al 10,33%. In Puglia invece, si è passati dal 4,8% del 2017 al 12,5% di questʼanno, quindi un peggioramento significativo. Le auto poi sono un problema, perché più sono vecchie e più sono in difetto: i veicoli controllati con più di 10 anni di età hanno mostrato non conformità complessive quasi doppie rispetto ai veicoli con meno di 10 anni di età. E in Italia il parco circolante è molto datato: lʼetà media di unʼauto è di 11 anni e 7 mesi. Non solo, ma oltre il 50% degli automobilisti italiani viaggia con gomme sgonfie, alcune con pressioni pericolose.