Global Sumud Flotilla, una giornalista: "Cacciata solo perché facevo il mio mestiere"

Una giornalista de "La Stampa", Francesca Del Vecchio, che avrebbe dovuto raccontare la spedizione verso Gaza Global Sumud Flotilla partecipandovi in prima persona, ha raccontato di essere stata espulsa dalla missione. Lo ha fatto tramite un articolo pubblicato sul suo giornale. "'Giornalista pericolosa'. È un'etichetta che non pensavo mi si potesse attribuire, quando ho accettato di raccontare l'avventura della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Ma è ciò che è successo e che ha comportato la mia espulsione dalla missione. Speravo di poter fare quello che la mia professione comporta: osservare e riferire. Senza addomesticare. Né farsi addomesticare. Non è stato possibile. Eppure, per me resta chiaro che quanto è successo non scalfisce la bontà della missione, l'intento umanitario", ha scritto Del Vecchio.