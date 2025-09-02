Gaza, Crosetto: "Non è un genocidio, ma le ultime azioni di Israele sono ingiustificabili"

Gaza City "zona di guerra", attacchi intensificati: un milione di palestinesi in fuga
Cisgiordania, Media: "Coloni Israele incendiano ettari di terreni coltivati a nord di Hebron". Ben Gvir: "Gli attivisti della Global Sumud Flotilla saranno trattati come terroristi". Media: "Stretta Usa su palestinesi, sospesi quasi tutti i visti"di Redazione online
Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 697. Il ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir ha presentato al governo un piano volto a fermare la Global Sumud Flotilla in base al quale tutti gli attivisti arrestati saranno trattenuti in detenzione prolungata. Intanto l'amministrazione Trump ha emanato una sospensione radicale delle approvazioni di quasi tutti i tipi di visti per visitatori per i titolari di passaporto palestinese. Per il ministro Crosetto, a Gaza "non è un genocidio", ma le azioni di Israele degli ultimi mesi "sono ingiustificabili". In Cisgiordania assalto dei coloni israeliani a nord di Hebron: dati alle fiamme ettari di terreni coltivati.
Numerosi coloni israeliani hanno assaltato l'area di Sair, a nordest di Hebron in Cisgiordania, "dando alle fiamme decine di ettari di terra coltivata". Lo scrive la palestinese Wafa affermando che il "raid è ancora in corso".
"Considero una giusta risposta quella che ha fatto Israele all'inizio ad Hamas e considero sacrosanto dover estirpare Hamas, che è un cancro per Israele e per il popolo palestinese. Ma tutto ciò non giustifica alcune cose che abbiamo visto negli ultimi periodi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista a Quarta Repubblica su Rete4. "Non lo considero un genocidio", però "tu non puoi pensare che i danni collaterali siano accettabili quando assumono le dimensioni che hanno assunto negli ultimi mesi" ha aggiunto.
