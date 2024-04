Giulia Tramontano, il padre su Impagnatiello: "L'assassino marcisca in galera"

"Giulia, chiederemo giustizia per voi senza mai arrenderci. Il vostro assassino deve marcire in galera ". Parole scritte nel giorno della nuova udienza del processo a carico dell'ex barman reo confesso.

Le parole di Franco Tramotano "Con il sorriso e la bontà d'animo hai illuminato la vita di chi ti era vicino. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori, la tua luce continuerà a brillare nel cielo e il vento ci porterà il tuo profumo", si legge ancora nel messaggio del padre di Giulia.

Il messaggio della mamma di Giulia Tramontano "Lo grideremo ogni giorno, giustizia", si legge invece nel messaggio della mamma di Giutalia, Loredana Femiano.

"La vita di Alberto Stasi a Bollate" tra le ricerche sul web di Impagnatiello La sesta udienza del processo a carico di Impagnatiello, come si legge su Il Giorno, si è aperta con la deposizione dei carabinieri che hanno estrapolato i contenuti del pc e dei telefoni dell'imputato. Tra le ricerche effettuate dall'imputato, nei giorni in cui Giulia risultava scomparsa, figura "la vita di Alberto Stasi a Bollate". Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, a Gargalasco e sta contando la sua pena. E anche "come disconnettere WhatsApp" e "rimuovere macchie di sudore, macchie di sangue e macchie ruggine dalle auto".

L'analisi delle chat: Giulia voleva lasciare Impagnatiello Dall'analisi delle chat tra i due è emerso che Giulia voleva lasciare Impagnatiello dopo aver trovato nella macchina del compagno un rossetto (appartenente all'altra donna del barman, che lo aveva lasciato di proposito affinché lei lo ritrovasse ndr). "Dimmi chi è salito in macchina. Rispondi e poi mi vedrai dal binocolo", scriveva la donna. Impagnatiello rispondeva di non sapere nulla, di non avere idea di come quel rossetto fosse finito lì. "Basta, ognuno per la propria strada. Thiago lo vedi dal binocolo", scriveva ancora la 29enne. L'uomo, allora, provava a far leva "sui sensi di colpa" di Giulia: "Vuoi dividerci prima della nascita del bambino? Che madre sei?". E ancora: "Sono scioccata, veramente", diceva Giulia nell'ultimo messaggio audio inviato a una sua amica prima di essere uccisa, raccontando del suo incontro con l'altra donna di Impagnatiello.