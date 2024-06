Giulia Cecchettin, i messaggi tra la 22enne e Filippo Turetta| Lei: "Sei uno psicopatico, mi fai paura"

Le chat - "Dai per favore almeno puoi dirmi se hai iniziato a scriverti con qualche tipo? Siamo migliori amici Giulia per favore. Non hai negato neanche, quindi vuol dire che è vero? È un sì?", chiede con insistenza Filippo Turetta. "Pippo sinceramente col c***o vengo a dire a una persona che mi stalkera cosa sto facendo con il mio c***o di whatsapp, finché mi controlli". Replica seccata la giovane che poi ammette di sentire un nuovo amico. A quel punto Turetta vorrebbe sapere di più sul conto di questa persona e chiede chi è e se la conosce. "Giulia sto malissimo, ti prego mi stai distruggendo. Non puoi più scrivermi la buonanotte perché la stai scrivendo a lui?", insiste Turetta che aggiunge: "Sono uno stecco Giulia, non mangio da due giorni. Come puoi pensare di iniziare a frequentare un altro tipo, mi sembra una cosa violentissima nei miei confronti". A quel punto la 22enne risponde: "Ma non ti senti ridicolo? Sei ossessionato, sei uno psicopatico. Mi stai cominciando a fare paura". "Ma guarda come mi tratti, come un criminale", accusa Turetta. "La fiducia me l'hai fatta perdere tu. Tutti questi meccanismi di controllo su di me, che guardi quando vado a dormire, quanto tempo sto online e mi chiedi se sto scrivendo a qualcuno. Sono tutti metodi ossessivi che tu metti in pratica che tu metti in atto per controllarmi e mi fanno paura Pippo, mi fanno paura", conclude Cecchettin.