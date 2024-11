Giulia Cecchettin, la lista dei 15 motivi per lasciare Filippo Turetta

Il quadro descritto mostra una situazione preoccupante: "Ha idee strane riguardo al farsi giustizia da solo per i tradimenti, alla tortura, robe così. Quando lui ha voglia tu non puoi non averne se no diventa insistente". La 22enne continua elencando i limiti imposti dal fidanzato alla sua vita privata: "Non accetta le mie uscite con la Bea e la Kiki; tendenzialmente i tuoi spazi non esistono, lui deve sapere tutto, anche quello che dici di lui alle tue amiche e allo psicologo. C'è stato un periodo in cui dopo la buonanotte mi mandava sticker finché non vedeva che non ricevevo più messaggi per controllare che fossi davvero andata a dormire. Tutto quello che gli dici per lui è una promessa e prova a vincolarti così, prendeva come un affronto il fatto che volessi tornare a casa in autobus dalla fermata più vicina".