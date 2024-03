Giugliano (Napoli), malore a scuola: morta una studentessa 15enne

Il corpo della giovanissima è stato portato al reparto di Medicina legale dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, su disposizione dell'autorità giudiziaria.

Malore durante colloquio scuola-famiglia: muore mamma di 43 anni

A poche ore di distanza, un'altra tragedia si è consumata in una scuola di Montesilvano (Pescara). Secondo la stampa locale, una madre di 43 anni, Pamela Valeri, ha accusato un malore durante i colloqui scolastici. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare.