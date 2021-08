Le linee guida sul trasporto, inviate dal ministero al Cts , prevedono il ritorno del controllore sui mezzi pubblici e a terra. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini . Il controllore dovrà verificare non solo il biglietto, ma anche la corretta applicazione delle misure anti- Covid , dalla capienza all'80% al distanziamento, fino al corretto utilizzo della mascherina.

Per quanto riguarda il Green pass per gli autisti Giovannini ha sottolineato che si tratta di un "tema complesso" e che la discussione è in corso.

"Più acceleriamo sulla campagna vaccinale - ha precisato - più mettiamo in sicurezza tutto il Paese. Naturalmente gli operatori che sono in contatto con il pubblico dovrebbero essere i primi ad essere più' protetti". E' raccomandato l'utilizzo della mascherina Ffp2, utilizzata a discrezione dei singoli ma che protegge in modo particolare nei luoghi affollati.