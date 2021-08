Covid, le vacanze frenano i vaccini: battuta d'arresto a Ferragosto

Vaccinazioni in calo tra gli over 50

Come riportato da La Repubblica, è la situazione degli over 50 a preoccupare maggiormente gli esperti. Ci sono ancora 4 milioni di persone che non hanno fatto nemmeno una dose. In questa classe di età ci sono i cittadini che rischiano di più se si contagiano. Sono circa 440mila i cinquantenni che hanno fatto la prima dose negli ultimi 30 giorni, contro i 460mila del mese precedente e addirittura 3,1 milioni di quello ancora prima. In questa fascia ci sono ancora oltre 2 milioni di non vaccinati.