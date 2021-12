Giornalista molestata, la compagna del tifoso responsabile: "E' un burlone, un coccolone rispettoso, non un violentatore"

Ansa

"E' un grande uomo, un papà speciale, un amico di tutti. Un simpatico burlone. E' dolce ed è un coccolone rispettoso, sempre presente nelle difficoltà". A parlare è Natascia Bigelli, la compagna di Andrea Serrani, il 45enne che ha molestato la giornalista sportiva Greta Beccaglia in una diretta nel dopo partita di Empoli-Fiorentina. In un'intervista al Resto del Carlino, la donna lo difende a spada tratta, dicendo: "Che quella cosa non si faccia lo sappiamo. Ma far passare Andrea da maniaco e violentatore è un fatto che ammazza l'anima".