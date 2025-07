Una 63enne di Gioia Tauro, nel Reggino, è stata arrestata con l'accusa di omicidio aggravato. Secondo la Procura di Palmi e i carabinieri che hanno condotto le indagini, la donna ha fatto credere che il compagno, Maurizio Ansaloni, fosse morto per cause naturali nel gennaio 2023: in realtà l'avrebbe ucciso lei. Dopo due anni di indagini, l'inchiesta ha consentito di ricostruire la dinamica dell'omicidio.