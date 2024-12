Pachino (Siracusa), uccide il marito con un cacciavite: arrestata 30enne maliana

Secondo gli investigatori, la donna temeva per la sicurezza del figlio quando il marito era ubriaco e ne avrebbe parlato con il fratello, residente in una città del Nord Italia. Quest'ultimo, d'accordo con la sorella, sarebbe venuto a Pachino nei giorni scorsi, in occasione delle vacanze di Natale e avrebbe consigliato alla 30enne di parlare con i servizi sociali del Comune. I due erano regolarmente residenti e il marito faceva lavori saltuari.