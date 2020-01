Giochi, tessera sanitaria obbligatoria per giocare alle slot machine

Dal primo gennaio la tessera sanitaria è necessaria per poter giocare alle slot machine. Dal 2020 bisogna infatti dimostrare, documento magnetico alla mano , di essere maggiorenne per accedere agli apparecchi. Una novità prevista da tempo , che non ha trovato impreparata l'industria dei giochi. Secondo fonti del settore, praticamente tutte le macchine sono già state adattate , oltreché installate in sale il cui accesso è vietato ai minori .

E' stato inoltre registrato il temuto calo nella raccolta nei primi giorni dell'anno: in tante sale, diversi giocatori non erano in possesso della tesserina e quindi non hanno potuto giocare. Per quanto riguarda i gestori, l'innovazione sarebbe costata almeno dieci milioni di euro complessivi.