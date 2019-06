Per festeggiare i suoi 25 anni di impegno Emergency è tornata nella natia Milano con l’incontro nazionale #diguerraedipace, dal 28 al 30 giugno: tre giorni di dibattiti ai quali ha preso parte anche il fondatore di Emergency, Gino Strada, che così commenta la situazione migranti in Italia.



"Non mi piace questo andare avanti a pensare alla società come una giungla dove si comincia a dire i leoni prima, gli elefanti dopo, poi arriveranno i rinoceronti... ma non è così. Quest'idea del 'prima gli italiani' o 'American first' non è diversa da quella di Hitler, la Fortezza Europa era farina del suo sacco. E non a caso molti di quelli che la portano avanti sono ancora lì oggi con la svastica attaccata al culo."