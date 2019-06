Emergency festeggia 25 anni a Milano: da Elio a Daniele Silvestri tra incontri e concerti

"Da 25 anni Emergency mette in pratica un’idea molto semplice: cura chiunque ne abbia bisogno. Nulla di eroico, è il nostro dovere, la nostra resistenza: mettere in pratica, ogni giorno, in tutti i nostri progetti, i diritti umani. È questo il nostro contributo, che ci ha portato a curare oltre 10 milioni di persone. E sarà anche una goccia nell'oceano, però è una bella goccia" afferma Gino Strada, chirurgo e fondatore dellʼassociazione umanitaria italiana.

Si parte venerdì 28 giugno alle 21 al Teatro Dal Verme dove si terrà l’incontro pubblico d'apertura: "Emergency: idee, pratiche, vite resistenti" con Diego Bianchi, alias Zoro, di Propaganda Live; Gino Strada; Rossella Miccio, Presidente di Emergency, e altri ospiti. A seguire lo spettacolo “Il Flauto Magico” con Elio nella doppia veste di narratore e cantante che proporrà una rilettura dell’opera di Vivian Lamarque.



Sabato 29 giugno dalle 10 alle 19:30. Il Teatro Dal Verme e il Piccolo Teatro Grassi ospiteranno un ciclo di conferenze che vedranno sul palco Johanne Affricot, Luca Bottura, Amalia De Simone, Antonio Dikele Distefano, Lyse Doucet, Massimo Giannini, Maurizio Landini, Roberto Maccaroni, Paolo Magri, Pierfrancesco Majorino, Enrico Mentana, Rossella Miccio, Renzo Piano, Nico Piro, Nancy Porsia, Giuseppe Sala, Gino Strada, Il Terzo Segreto di Satira.



Sabato 29 giugno dalle 21 all’Arena Civica "Gianni Brera" si terrà il "Concerto per Emergency" con Ambra Angiolini, Luca Barbarossa, Luca Bottura, Paolo Rossi, Chiara Galiazzo, Nada, Daniele Silvestri, Lo Stato Sociale, Nina Zilli e altri ospiti.



Tra le altre iniziative, in via Beltrami ci sarà anche un percorso multimediale che permetterà all’utente di visitare un ospedale per vittime di guerra, un mini-festival dedicato ai bambini, "Resistenza gentile - Mini-festival per bambini resistenti" (2-11 anni) tra la Biblioteca del Giardino (Parco Sempione) e la Palazzina Appiani dell'Arena Civica, e una mostra fotografica di Giulio Piscitelli, "Zakhem|Ferite. La guerra a casa", in Via Dante.



Tutti gli appuntamenti sono gratuiti fino a esaurimento posti.

Per maggiori dettagli consultare il programma.