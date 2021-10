Giallo di Potenza, un'amica di Dora: "Lei e Antonio litigavano spesso"

"Litigavano spesso a causa della gelosia. Lo erano entrambi ma lui di più". A parlare a "Mattino Cinque" è un'amica di Dora Lagreca la 30enne morta dopo essere caduta dal balcone mentre era in compagnia del fidanzato Antonio Capasso che, al momento, è indagato per istigazione al suicidio. "Un mese fa avevano litigato, ma poi sono ritornati insieme ed erano felici - racconta la donna - Dora però si lamentava che lui era geloso e che le rivolgeva brutte parole".

"Secondo noi amici Dora non si è uccisa - considera - amava la vita e non era depressa, aveva tanti progetti ed era anche molto contenta per il nuovo lavoro", conclude l'amica.